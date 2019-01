Magazine The Umbrella Academy, nova série do serviço de streaming, traz super-heróis humanizados Estreia está marcada para o dia 15 de fevereiro

Ainda no rastro do boom de filmes de super-heróis, a Netflix estreia em 15 fevereiro uma nova série do gênero, The Umbrella Academy, baseada nos quadrinhos escritos pelo músico americano Gerard Way, da banda My Chemical Romance, e com ilustrações do brasileiro Gabriel Bá. Na história, uma família de irmãos com super poderes se reúne após a morte do pai adotivo....