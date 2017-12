Thalita Rebouças relança “Fala Sério, Mãe!”, que em breve chega aos cinemas

Sucesso entre o público jovem, Thalita Rebouças (foto) estará em Goiânia nesta terça-feira, às 20 horas, na Saraiva Mega Store, do Flamboyant, para relançar o livro Fala Sério, Mãe! ( Rocco). A autora ficará na loja por 30 minutos, entre 20 e 20h30, aproximadamente. Na programação, atenderá fãs e público que queiram tirar foto ou ter a obra autografada. Após este período, a escritora participa da pré-estreia do filme baseado no livro, em ação exclusiva para convidados. Na telona, as personagens da história são vividas pelas atrizes Ingrid Guimarães e Larissa Manoela, que também estarão no evento fechado. Primeiro sucesso de Thalita, o livro tem nova edição pela Rocco com trecho inédito e capa já com o cartaz do filme. O relançamento tem entrada franca e é aberto ao público em geral. Av. Dep. Jamel Cecílio, nº 3.300, Jardim Goiás.