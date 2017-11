Texto comemora 80 anos do Lyceu em Goiânia

O espetáculo Lyceu 8.0 será apresentado nesta quarta-feira, às 8 e às 19 horas, no Colégio Lyceu. A apresentação integra a programação comemorativa aos 80 anos do Colégio Lyceu em Goiânia. Já existente na cidade de Goiás, o colégio foi transferido para nova capital em 27 de novembro de 1937, pelo pioneiro da cidade Pedro Ludovico Teixeira. O texto da peça traz uma perspectiva colegial para o público, com diferentes técnicas teatrais como mímica, teatro de bonecos e animação.

O ambiente da peça, segundo os produtores, transita entre o sonho e a realidade, em uma sequência de cenas nas instalações do espaço, em que o espectador entra no cenário e participa da ação cênica. O elenco é composto por alunos do Espaço Sonhus, núcleo teatro que funciona dentro do próprio Lyceu de Goiânia. A peça é dirigida por Fernando Rocha e tem coordenação de ensaios de Pablo Angelino, Jô de Oliveira e Lorrana Flores.

Além do espetáculo, é prevista ainda uma programação, organizada pelos professores e alunos do Colégio com apoio do Espaço Sonhus, com diversas atrações entre elas café comunitário, exposição de objetos históricos do colégio, palestra com o artista plástico Amaury Menezes, danças, apresentação musical com a Banda Marcial e Banda The Darkness.

Antes instituição era chamada de Colégio de Pedro II, mas com a transferência para Goiânia em 1937, mudou o nome para Colégio Lyceu, que remete à escola filosófica fundada por Aristóteles. O colégio faz referência ainda a ramificações artísticas e simbólicas e mantém sua estrutura pedagógica no prédio tombado como Patrimônio Público no Centro de Goiânia.