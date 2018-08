Magazine Terra Celta abre semana de comemorações no Bolshoi Pub Banda traz trabalho que funde elementos da música celta e brasileira

A banda paranaense Terra Celta volta a Goiânia para abrir a semana de programação comemorativa de 14 anos do Bolshoi Pub, que até domingo tem agenda recheada de atrações especiais. Escalado para o primeiro show, o sexteto se apresenta nesta quinta-feira (16), a partir das 23 horas, na casa do Setor Bueno. O valor da entrada é de R$ 40 na portaria do evento, suje...