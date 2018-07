Magazine Terceiro disco da Carne Doce faz passeio explícito pelo desejo íntimo 'Tônus' mostra diversas possibilidades do corpo e nas relações pessoais

De luz acesa e com a porta aberta. No novo disco da banda Carne Doce, Tônus, o gozo é em alto e bom som. Terceiro trabalho de estúdio lançado na última semana, o álbum faz um passeio explícito pelo desejo, no poder e possibilidades do corpo nas relações mais pessoais. Mais íntimo e econômico que o seu antecessor, o elevado Princesa (2016), o disco recria uma at...