Terapia energética que promete relaxamento e equilíbrio do corpo e da mente, conquista adeptos

Foi após sofrer os efeitos de uma grave depressão, que a ex-publicitária Vaneska Santos, de 46 anos, decidiu fazer um mergulho mais profundo no significado e importância da vida. Aconselhado por uma amiga, ela começou a frequentar um centro de terapias alternativas, onde descobriu o reiki. “Já tinha ouvido falar, mas não sabia ao certo do que se tratava. A primeira sessão mudou a minha vida”, define Vaneska. A terapia energética que promete relaxamento e equilíbrio do corpo e da mente foi uma das inspirações que levaram Vaneska a mudar de profissão e se tornar uma terapeuta holística.

Reconhecido pela Organização Mundial da Saúde (OMS) desde 1983 como terapia integrativa e complementar em saúde humana, o reiki, sistema de cura alternativo descoberto no final do século passado pelo monge japonês Mikao Usui, promete criar um estado de harmonia e bem-estar com toques sutis das mãos. “É uma técnica de harmonização vibracional que utiliza a energia cósmica, da qual todo o Universo é constituído, energia original de tudo e de todos os seres, que passamos a captar a partir de uma sintonização e ativação dos centros de energia”, explica a mestre de reiki Andreia Porto.

É pelos chacras e meridianos que o reiki age e reequilibra a energia do corpo. A sílaba “Rei”, no idioma japonês, significa alma, espírito ou universo e refere-se à energia cósmica universal. “Ki” é a energia que circunda os corpos. O significado reiki, portanto, é o encontro destas duas energias, a universal com a física. “É uma energia capaz de harmonizar nosso ser integral; corpos físico, mental, emocional, energético e espiritual, permitindo a transmutação e restauração de qualquer desarmonia que afete qualquer um desses corpos” explica Andreia, que reforça que qualquer pessoa pode se tornar um reikiano, desde que seja “sintonizado” por um mestre habilitado.

Apesar do tom esotérico do conceito, os praticantes garantem que o reiki não tem nenhuma ligação com crenças, religião ou filosofia. “Ele é compatível com todas as religiões porque serve para tratar a saúde. A sessão é como se fosse um momento de iluminação, de clareza. Cada um coloca o que acredita dentro do reiki. Mas entendo que é difícil compreender isso sem passar por uma sessão. O reiki é transformador e me tirou da morte”, conta Vaneska Santos. Este ano uma portaria do Ministério da Saúde incluiu o reiki à política nacional de práticas integrativas.

A terapia energética pode ser aplicada em qualquer lugar e posição. A duração das sessões varia, mas normalmente as sessões duram, em média, uma hora. Pacientes com depressão, insônia, estresse, enxaqueca crônica e dores localizadas são alguns dos que procuram o reiki. “Não considero reiki uma técnica de ‘cura’ , mas sim de harmonização, e quando estamos harmonizados, nosso próprio corpo tem a capacidade e inteligência para se recuperar”, explica Andreia Porto. Os adeptos afirmam que o reiki não tem contraindicações e complementa outros tratamentos médicos.