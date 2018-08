Magazine 'Tenho um grande afeto por Goiás' conta Nathalia Timberg

Nathalia Timberg conta que é sempre uma alegria voltar ao palco do teatro em Goiânia. “Tenho um grande afeto por Goiás, terra do meu amigo e compadre Wolf Maya. A atriz é madrinha de Maria Maya, filha do diretor goiano. A amizade e parceria artística renderam trabalhos como Ti Ti Ti, Mulheres de Areia e O Quinto dos Infernos. O Teatro Nathalia Timberg, construído no Rio de J...