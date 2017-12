“Tenho sinceridade”, enfatiza goiana finalista do The Voice Brasil

Em entrevista ao POPULAR, Day explica que deixou Goiânia para viver com a namorada no ABC Paulista, mas que se orgulha da cidade, que ela classifica como mais aberta para outros gêneros musicais

Como foi o processo de inscrição no The Voice? Qual o maior desafio até agora?

Eu já havia me inscrito em um outro programa de calouros e acabei não sendo selecionada. Quando fiquei sabendo que as inscrições para o The Voice estavam abertas não tive muita esperança, mas minha namorada insistiu e acabei arriscando. Poder cantar o rap do 1Kilo (coletivo independente de música fundada no Rio de Janeiro) em rede nacional, mostrar um pouco de mim e ainda ver a cadeira do Lulu virar foi uma emoção inexplicável. O maior desafio, com certeza, foi duelar pela segunda vez com a Mariana, já que ela tinha sido escolhida quando cantamos juntas na etapa das batalhas.

E o maior presente? A convivência com Lulu Santos?

Sim. Pensar nesse contato chega a ser insano. O Lulu é aquilo ali mesmo. Destemido e despretensioso. Mesmo que outros técnicos tivessem virado a cadeira eu teria escolhido ele, porque me vejo nas atitudes e nas ideias do Lulu. Assim como eu ele não é um acrobata da voz, mas tem muito sentimento, verdade, sinceridade. Prova disso é a importância desse cara na história da música nacional. É incrível perceber que um nome desse quilate me enxergue não só como uma cantora, e sim como uma artista completa.

Qual é sua formação musical? Suas maiores inspirações e que você tem escutado?

Ouvi muito sertanejo quando criança. Daniel e Leonardo eram os meus preferidos. Mas aos 8 anos descobri Avril Lavigne e entrei em uma fase de só escutar música internacional. Aprendi a tocar violão e comecei a compor em inglês (hoje ela acumula 30 canções no idioma). Só mais velha é que redescobri a música nacional consumindo rap melódico, o que influenciou muito o que eu quero fazer na minha trajetória autoral. 1Kilo, A.D.Z e Lucas Carlos, por exemplo, estão sempre tocando no meu fone de ouvido.

Você apresentou sua namorada em rede nacional, antes mesmo da audição. Como lida com a homofobia?

Ignoro qualquer tipo de preconceito porque a gente não deve jogar pérolas ao porcos. Acho que o tipo de enfrentamento a homofobia que você opta por ter depende muito das escolhas que faz em relação ao seu círculo de amizades e ao modo como vai enxergar e respeitar as diferenças. Eu me sinto empoderada quando torço pelo sucesso dos outros e quero muito que isso seja recíproco em relação a mim.

Como é sua relação com Goiânia?

Toda a minha família mora na cidade. Amo Goiânia. Tenho muito orgulho de representar uma coisa nova dentro de um cenário que talvez não dê muito espaço para o pop rock. Ainda não sei se eu tenho fãs goianos porque não voltei na cidade desde que me mudei, mas quero visitar o quanto antes para sentir as pessoas e o clima.