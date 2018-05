Magazine 'Tenho orgulho de ser mulher e feminista', diz Meghan Markle Site oficial da realiza britânica colocou no ar uma página sobre a nova integrante da realeza britânica

Após o casamento real do Príncipe Harry e da atriz Meghan Markle, o site oficial da realeza britânica colocou no ar uma página sobre a nova duquesa de Sussex. A biografia traz informações sobre os trabalhos sociais e também menciona que Meghan é comprometida com "o empoderamento das mulheres". "Tenho orgulho de ser mulher e feminista", afirma a nova integrante da realeza ...