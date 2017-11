Tendência pop

Rihanna Tão famosa pela sequência de hits quanto pelas diferentes transformações de estilo, a cantora passou a encarar a moda como ferramenta para mostrar o que pensa. Rihanna quebrou a internet ao aparecer na cerimônia fashion do CFDA Awards com um vestido completamente transparente. Ela usou o modelo sem sutiã, deixando os mamilos à mostra.

Anitta - Alvo de críticas por ter mostrado, acidentalmente, parte dos seios durante apresentação no Prêmio Multishow 2017, a cantora não economiza em looks ousados. Ela já deu o que falar usando um pretinho nada básico, com direito a transparência e uma hot pants fio-dental. No clipe da música Essa Mina É Louca, Anitta aposta em blusa de tela e saia de plástico.

Karol Conka - Conhecida por suas canções que exaltam o poder feminino, a cantora é uma das mais recentes integrantes do seleto grupo de divas pop brasileiras. Fã confessa do estilo de David Bowie, ela conta que se experessa por intermédio de seus looks extravagantes. No clipe da música Tombei, Karol aparece com detalhes em transparência da cabeça aos pés.