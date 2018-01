Tempo de mudanças: Com realidade aumentada, aplicativos simulam decoração

Não é novidade que a tecnologia entrou de vez no universo da arquitetura e do design. Seja nas fibras sintéticas capazes de absorver suor ou nas torneiras de fechamento automático que garantem economia de água. Nesse mesmo cenário empresas estão investindo em aplicativos que simulam o resultado final da decoração. O que antes era exclusividade de profissionais, hoje está disponível para smartphones ou tablets e por meio da realidade aumentada já é possível encenar a combinação de obras de arte, a mudança da disposição dos móveis na sala, a trocar da cor das paredes do quarto ou a escolha de um novo piso para a cozinha. As opções, que em sua maioria contemplam os sistemas operacionais Android e iOS, fazem da casa um laboratório de ideias e inspirações.

O arquiteto e urbanista Eduardo Medeiros vê com bons olhos a possibilidade de simular a decoração e a disposição dos espaços antes de investir na transformação. Com o mesmo objetivo dos aplicativos, porém de forma mais profissional, ele usa em seus projetos o V-Ray, um programa que antecipa, criando imagens em 3D e com qualidade fotográfica, o resultado final do processo. “Muitas vezes o cliente não consegue enxergar além e isso acaba causando certa insegurança. Com a realidade aumentada é possível dar aos traços simples do projeto formas, cores e texturas, além de experimentar combinações e simular tanto a iluminação direta quanto a indireta”, explica ele.

Assim como nos aplicativos, a simulação é feita com cores de tinta que estão no mercado, texturas de revestimentos já lançadas e imagens, em 3D, de móveis que existem, assim o cliente pode ter em casa exatamente o que Eduardo pensou na tela do computador. Enquanto ele usa um sistema operacional mais complexo, o futuro morador cria, por meio dos utilitário mais simples, um banco de imagens com projetos que representem seu estilo pessoal. O conjunto de informações vai direcionar as escolhas do arquiteto. “Fazemos e refazemos a proposta até chegar naquilo que o cliente pensou. É um trabalho feito a várias mãos e com mínimas possibilidades de dar errado.”

Para ajudar na busca por inspirações, o Houzz Ideias de Design de Interiores tem mais de 6 milhões de imagens com diferentes estilos. Com o aplicativo - gratuito, em inglês e disponível para modelos Android e iOS - é possível salvar as fotos em álbuns separados e acessá-las mesmo estando off-line. O utilitário oferece ainda dicas de produtos selecionados por especialistas. Para quem não domina o idioma britânico, a opção pode ser o Viva Decora, que além de fotos traz vídeos e textos com dicas. Gratuito, em português e disponível para iPhone e Android, o aplicativo traz mais de 100 mil projetos de profissionais brasileiros.