Tempo de despedida

O respeito com que o longa-metragem do italiano Paolo Virzì trata a velhice é, com certeza, o ponto forte do road movie elegante Ella e Jonh, que será exibido hoje (14h40), amanhã (17h15) e quarta-feira (13h45) na 11ª edição da mostra O Amor, a Morte e as Paixões, no Lumière Bougainville. O roteiro é simples e usa a leveza para problematizar temas como o medo da solidão, o enfrentamento da morte e a dor do esquecimento.

Na trama, Ella (Helen Mirren) e John (Donald Sutherland), casados há décadas, resolvem viajar sozinhos embarcando em uma aventura que acaba ganhando ares de despedida. A paisagem se transforma em personagem e, com uma fotografia predominantemente azul e amarela, o diretor decepciona quem acredita que o fim da vida não pode ser solar e bonito. Ao longo do caminho, o amor vai se mostrando duradouro e real, com direito a crises de ciúme e demonstrações públicas de afeto.

Enquanto ele, um ex-professor e intelectual do norte, sofre de Alzheimer, ela, uma dona de casa simples nascida no sul, tem câncer e convive com fortes dores que parecem, em alguns momentos, paralisar seu corpo. Os dois cruzam boa parte dos Estados Unidos a bordo do trailer apelidado de Caçador de Lazer e o espectador é convidado a entrar na intimidade do casal e provar uma mistura de sentimentos, enquanto criam-se situações dramáticas pelas falhas de memória de Jonh ou pelo esbravejar cômico de Ella, obrigada a relembrar o marido acerca de fatos simples. Como em todo bom road movie, os imprevistos do percurso adicionam camadas à trama.