Magazine “Temos de provar muita coisa para nos consolidar como artistas vendáveis”

Para Das Estrelas, música inédita do grupo As Bahias e a Cozinha Mineira (já disponível nas plataformas digitais, o músico Rafael Acerbi tocou sua guitarra de forma a acompanhar a tragédia da música. “Nosso empresário pediu uma guitarra que fosse um terceiro canto, quase acompanhando a voz das duas”, explica. De acordo com o músico, a faixa tem a cara dos três e deve...