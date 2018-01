Temas diferentes e ascensão técnica

Paisagens como o Cerrado do entorno da cidade de Goiás, a cidade de Silvânia, o centro de Goiânia, envoltos a temáticas como marginalização do negro e suicídio norteiam os filmes goianos que estão sendo exibidos na atual edição da Mostra de Tiradentes, no interior mineiro. No caso do curta Sr. Raposo, do diretor Daniel Nolasco, a aids e os tabus que cercam a enfermidade servem de camada principal para contar a história do personagem Acácio, que mantém uma relação íntima de busca com sua própria identidade.

Já em Intervenção, o diretor Isaac Brum acompanha o cotidiano de um jovem motoboy da periferia de uma metrópole brasileira devastada pela guerra contra as drogas. Preconceito, racismo e desigualdade são apontados na trama, quando se discute a desumanização da polícia militar nas grandes cidades brasileiras e suas consequências reais no comportamento dos moradores.