Tem novidade no Instagram: agora existem diferentes formatos de textos para escolher no Stories

O Instagram Stories acaba de ganhar uma nova função – para alegria de quem não concorda que uma imagem vale mais do que mil palavras: a partir de agora, o serviço de mensagens efêmeras da rede social de compartilhamento de fotos também terá uma modo texto.

Nele, os usuários poderá escolher as fontes de suas frases, realçar palavras, cores e ideias, bem como adicionar fotos de fundo para gerar imagens edificantes. Para acessar o modo Texto, basta deslizar a tela no canto inferior para a esquerda. "Trata-se de uma nova maneira de compartilhar tudo o que estiver na sua mente, porém sem precisar usar fotos ou vídeos", disse a empresa em um post em seu blog oficial.

Além disso, as novas ferramentas do modo texto também poderão ser usadas para qualquer outra publicação com fotos e vídeos -- incluindo os famigerados Super Zoom dramático e Boomerang. Todas as publicações, é claro, vão desaparecer depois de 24 horas.

As atualizações farão parte da versão 30 do Instagram para os sistemas operacionais iOS e Android.