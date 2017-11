Tem de ter personalidade

“Ninguém usa bigode para ficar bonito. Você adere ao visual para tirar onda com os amigos”, brinca o músico e produtor Beto Rockfeller, que aderiu ao bigode desde o ano passado. Para ele, trata-se de uma brincadeira quando já se está cansado da barba. Guitarrista da Mellow Buzzards, banda que une de uma só vez rock, blues com um quê de country, o bigode também serve até para bancar o estilo durante os shows. “Acredito que o bigode é uma onda cultural que vai e vem. Não faço nada. Não passo cera, não penteio. É natural. Só quando vou à barbearia e a minha barbeira passa alguns produtos para hidratar. No mais, sou bem desencanado com isso”, explica. Quem cuida do bigode do Rockfeller é a visagista e barbeira de mãos cheias Nana Agapito. De acordo com ela, o bigode voltou com tudo nos rostos de homens que não têm receio de mudanças. “Quem chega pedindo bigode, já tem uma personalidade muito forte.” Nana explica que os modelos de bigode dependem do formato do rosto e do que o próprio cliente quer. “Diversos são os modelos apontados, mas o preferido da vez é o handlebar, aquele que dá uma voltinha na ponta. O mercado tem crescido muito para essa área do visagismo masculino. Hoje existem vários produtos para barba e bigode”, aponta a profissional.