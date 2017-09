Teddy Quinlivan revela ser uma mulher transgênero

A modelo norte-americana Theodora Teddy Quinlivan, de 23 anos, está fazendo sucesso na Nova York Fashion Week - nesta temporada, ela desfilou para marcas como Jeremy Scott, Diane Von Furstenberg e Carolina Herrera (este, na segunda-feira). Aproveitando o sucesso profissional, ela publicou uma série de vídeos no Instagram revelando ser uma mulher transgênero. Neles, aparecem imagens dela na infância, antes da transição, em contraste com filmagens atuais.

“Eu me lembro de viver sentindo que estava interpretando um papel”, disse ela. “Sempre soube que era mulher no meu coração, na minha alma e no meu cérebro, mas tinha que fingir que era homem para agradar todo mundo. Em certo ponto, eu parei de ligar,”, afirma a modelo.

Em entrevista ao portal da CNN, ela explicou que a decisão de se assumir trans foi um ato político. “Decidi revelar a minha identidade enquanto transgênero por causa do clima político que, neste momento, se sente no mundo, em particular nos Estados Unido”, explicou. “Quando você se apresenta ao mundo como transgênero, numa plataforma, pode haver algumas reações negativas. As pessoas podem ser violentas comigo por causa de algo que eu não escolhi. Isso me deixa nervosa, mas estou mesmo entusiasmada por contar a minha história ao mundo. O meu otimismo supera o medo”.

Nos últimos anos, o mundo da moda tem assistido à chegada de várias modelos transgênero. Entre eles, estão a australiana Andreja Pejic, que até 2014 era conhecida como um modelo andrógino que se descrevia como “vivendo entre os gêneros”, e a filipina Geena Rocero, que tem história semelhante à de Teddy Quinlivan.