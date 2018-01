Tecnologicamente medieval

“Como conceber uma história que se passa na Idade Média, em lugares frios e remotos, no calor de 40º do Rio de Janeiro?”, argumenta o diretor Fabrício Mamberti, que precisou construir junto à sua equipe um castelo dentro dos Estúdios Globo. Vilarejo com referências de cidadezinhas europeias, a cidade cenográfica foi constituída em dois galpões, medindo 35m X 70m e 35m X 75m. No primeiro, foi montado o reino de Montemor, com castelo e cidade fictícia. No segundo, Artena e uma grande área de chroma para as cenas que envolvem efeitos visuais, floresta e as sequências de batalhas.

Inspirada na cidade de Pals, na Espanha, Montemor tem revestimentos de pedra e referências à força do minério e do metálico. Já Artena é uma aldeia com uma construção mais simples e, ao mesmo tempo, mais exuberante e arborizada. Outro aliado tecnológico da novela é a extensão cenográfica, um recurso em 3D que “completa” o cenário real da cidade cenográfica ou do estúdio. Durante 32 dias de viagem, a equipe de Deus Salve o Rei passou por locações em países como Espanha, França, Nova Zelândia, Inglaterra, Irlanda, Islândia e Escócia. O resultado foi a captação quatro mil imagens que agora servem de biblioteca virtual para ser usada ao longo da produção.