Tecladista goiano da Heaven's Guardian acredita que rock vem sofrendo mutações

“Os anos 90 foram muito bons para o heavy metal. Na época, pipocavam em Goiânia bandas que expressavam o gênero. Com o passar dos anos, vários grupos se separaram”, aponta Everton Marin, tecladista da Heaven’s Guardian. É ele o responsável pela produção executiva do DVD. Também foi ele quem pensou o projeto musical do show. Com mestrado em piano pela Faculdade de Wyon...