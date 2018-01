Teatro de Pirenópolis passa por reforma avaliada em mais de R$ 1 milhão

O Teatro Sebastião Pompeu de Pina, monumento histórico e arquitetônico de Pirenópolis, vai passar por reformas no decorrer dos próximos meses. A informação foi confirmada pelo Secretário de cultura, esporte, lazer e juventude do município, Beto Rego.

Segundo o secretário, a parte da frente do construção está comprometida. Uma estrutura de madeira apodreceu e a parede do teatro corre o risco de desabar. O prédio foi escorado e aguarda o início da reforma.

Nesta sexta-feira (12), o Governo de Goiás divulgou no Diário Oficial o aviso de abertura de licitação para contratar a empresa de engenharia que será responsável pelo serviço de restauração. O processo licitatório começa no próximo dia 30 de janeiro e a obra tem o valor estimado de R$ 1.128.658,73.

De acordo com o secretário municipal, a previsão é de que a intervenção tenha início no mês de março, mas ainda não há data para entrega do serviço.

O Teatro de Pirenópolis é uma construção do século XIX, levou doze anos para ser erguido (de 1889 a 1901). Atualmente, faz parte do acervo patrimonial de perímetro tombado.