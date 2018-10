Magazine Teatro de bonecos reconta história de Maria Bonita e Lampião Espetáculo da Cia. Teatro do Maleiro mistura ficção e realidade em releitura da clássica narrativa

A Cia. Teatro do Maleiro apresenta, nesta terça-feira (9), às 20 horas, no Teatro Sesc Centro, a peça Maria Bonita Flor de Mandacaru. A entrada é gratuita mediante retirada antecipada do ingresso. O grupo apresenta o característico teatro de bonecos de luva, com uma mistura de ficção e realidade. A peça tem duração de uma hora, com classificação indicativa livre....