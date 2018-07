Magazine Teatro afro-brasileiro entra em cena na Chapada dos Veadeiros até domingo

O teatro e as questões raciais são foco da Mostra de Teatro Afro Cena que será aberta nesta quinta-feira em Cavalcante, a 510 quilômetros de Goiânia, com programação que segue até domingo. A mostra terá como palco diversos espaços públicos do município turístico localizado na região da Chapada dos Veadeiros e contará com rodas de prosa, oficinas, exposições, além de es...