Conhecida hoje como artista plástica, era fora do ateliê que Helena Vasconcelos, 68 anos, se sentia realizada. Assim que chegou a Goiânia, vinda de Uberaba e aos 27 anos, foi no Jóquei que ela descobriu a vida social da capital e acabou estabelecendo ali uma relação familiar quando assumiu a Diretoria de Natação do clube. “Eu praticamente criei meus três filhos lá. Eles faziam tênis, judô e ginástica. Mas foi na natação que se os meninos brilharam. Foi uma época de ouro”, conta, mostrando com carinho recortes de jornais da época que trazem um dos filhos, Sandro Vasconcelos, como uma promessa da natação brasileira. Helena é uma das vozes que engrossam o coro em defesa da não demolição do edifício da rua 3. Com a hashtag #SalveoJoquei e #SomosTodosJoquei, o grupo pretende resgatar a função social do local, inserindo-o no contexto da Goiânia de hoje.