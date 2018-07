Magazine Tatá Werneck e Cauã Reymond chegam aos cinemas com a comédia Uma Quase Dupla Filme quebra estereótipos e foca nas piadas de improviso

A única vez em que Tatá Werneck esteve na frente das telas com Cauã Reymond foi quando o ator participou do Lady Night, talk show de comédia do Multishow. No episódio, Cauã não aguenta as palhaçadas de Tatá e cai na festa com direito à crise de riso e música no final. Os dois agora aproveitam a toada da boa comédia do cinema nacional e protagonizam o filme Uma ...