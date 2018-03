Talento por trás das câmeras

O que recoloca Guillermo del Toro na disputa de uma das principais categorias é McDonagh não estar disputando a estatueta de melhor direção e o fato de ser quase uma tradição dos últimos anos a Academia de Artes Cinematográficas de Hollywood dividir os principais prêmios da noite, filme e diretor, entre os dois mais cotados. Se levar para casa a estatueta, Del Toro seria o terceiro latino nos últimos dez anos a vencer na categoria. Em 2014, 2015 e 2016, respectivamente, dois outros mexicanos – Alfonso Cuarón com Gravidade e Alejandro Iñárritu com Birdman e Regresso – foram premiados. Outras apostas, mais mornas, são Christopher Nolan, pela inventividade de Dunkirk, e Paul Thomas Anderson, pela carreira sólida do diretor de Trama Fantasma. Mesmo com o atual momento político, Jordan Peele (Corra!) ou Greta Gerwig (Lady Bird – A Hora de Voar) devem ficar de fora.

Famoso por criar, como poucos, universos fabulescos e fantasiosos, o mexicano já havia ganhado o prêmio de Melhor Roteiro Original com a obra-prima Labirinto do Fauno, em 2006. Agora, com sua singela homenagem ao cinema, Del Toro parece ter melhorado a fórmula, colocando o público em uma espécie de suspensão onírica. Aos moldes de um conto de fadas, e com seu já conhecido cuidado visual, ele cruzou um thriller de espionagem e uma história de amor. O vilão de causar náuseas, vivido com muita competência por Michael Shannon, contrasta com a doçura da protagonista, encenada brilhantemente por Sally Hawkins. O monstro, como quase sempre nas obras do cineasta, é técnica e visualmente bem feito; porém, dessa vez, pouco desenvolvido no que tange ao personagem em si.

Com outra pegada, Martin McDonagh fez um filme sobre raiva e faz questão de ir contra o caminho do perdão e do entendimento. Na pele de uma mãe que luta por justiça depois de perder a filha brutalmente assassinada, Frances McDormand aparece irônica e dominada pela frustração e pela ódio, para só depois encontrar o caminho da evolução. O grande problema do filme, e que acaba se tornando um trunfo nas mãos do diretor, são os personagens caricatos e o alívio cômico que, quase sempre, surge da brutalidade ou não consegue tirar o pé do nonsense. Por não se tratar de um filme de redenção, o longa se aproxima do hoje e mostra que nem sempre tudo termina como gostaríamos.