Magazine Tadeu Schmidt fala sobre vida 'imperfeita' em viagem de família 'Nós também brigamos, perdemos horários, gastamos mal. Faço questão de dizer isso', escreveu apresentador em rede social

O apresentador Tadeu Schmidt usou seu perfil no Instagram para falar sobre brigas e momentos "gente como a gente" que tem passado em suas férias com a família, viajando por países como Holanda, Escócia, Inglaterra e França. "A gente quer falar das coisas boas. Mas sempre acontecem coisas ruins no meio das coisas boas. Eu faço questão de dizer isso pra ninguém fic...