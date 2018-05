Magazine Taís Araújo substituirá Fernanda Lima no comando do 'PopStar' Taís dsse ser fã do programa, e Fernanda disse que seguirá à frente do amor & Sexo

A atriz Taís Araújo foi escolhida como a nova apresentadora do reality show PopStar, no lugar de Fernanda Lima. A informação foi divulgada pela Globo nesta quinta-feira, 17. Taís contou ser fã do programa e considerá-lo um "desafio irrecusável", além de ressaltar a amizade com a apresentadora. Fernanda, por sua vez, ressaltou a atração como uma "etapa linda" de s...