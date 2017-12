Túnel encantado

Prolongar o trajeto e tentar passar, mesmo que rapidinho, pela Avenida Assis Chateaubriand já é uma regra para quem se deixa abraçar pelo espírito natalino no último mês do ano. O tradicional túnel de luzes, feito com 10 mil cordões de lâmpadas de LED nas cores azul, vermelha e branca, está acompanhado de uma árvore, também iluminada, de um parquinho, um presépio e de uma pequena vila onde está situada a moradia do casal Noel. A visitação está aberta ao público, sempre das 19 às 23 horas, até 10 de janeiro.

Endereço: Praça Tamandaré, Setor Oeste.