Técnico Hélio dos Anjos é o convidado de “Jackson Abrão Entrevista”

O programa Jackson Abrão Entrevista desta quarta-feira, 15, recebe o técnico do Goiás Esporte Clube, Hélio dos Anjos. Atuando na posição pela sexta vez desde a década de 1990, Hélio falou sobre sua relação com o clube e o futuro do time.

“Trabalhar eu trabalho em qualquer lugar, mas no Goiás é especial”, revela. “O problema não é o elenco, mas o momento em que eu peguei o time.” Hélio diz ainda que esse é “o pior momento da história moderna do Goiás”. Questionado sobre a possibilidade de o Goiás escapar do rebaixamento, Hélio foi categórico: “O time escapa, sem dúvida”. O bate-papo não ficou restrito ao desempenho do Goiás. Eles também conversam sobre a situação do futebol goiano de maneira geral. O programa vai ao ar no site www.opopular.com.br, a partir das 10 horas.