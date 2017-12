'Tá na hora de cuidar da própria vidinha, heim?', diz Marília Mendonça para internauta

A cantora sertaneja Marília Mendonça publicou em seu perfil no Twitter, na noite de quinta-feira (8), que estava com dor no joelho e recebeu um conselho de um internauta, mas parece que não gostou muito.

“Galera, o joelho tá dodói. Já levei muita queda e ele não presta mais. Dessa vez não cai, mas acordei sem conseguir firmar ele direito. Mas, tá tudo bem rs”, afirmou a artista, que no início de 2017 ficou com a perna imobilizada após cair no palco.

Galera, o joelho tá dodói. Já levei muita queda e ele n presta mais. Dessa vez não cai, mas acordei sem conseguir firmar ele direito. Mas, tá tudo bem rs — Marilia Mendonça (@MariliaMReal) 7 de dezembro de 2017

Depois desse post, o internauta escreveu: “Tá na hora da dietinha, heim?”. Eis que a goiana rebateu: “Tá na hora de cuidar da própria vidinha, heim?”.

ta na hora da dietinha em — Alecnardo (@Alecnardo) 7 de dezembro de 2017

tá na hora de cuidar da própria vidinha em — Marilia Mendonça (@MariliaMReal) 7 de dezembro de 2017

Para outros fãs, ela confirmou a agenda de shows, mesmo com as dores. “Segue sim! Mancando, mas a voz tá tinindo”.