Magazine Tá Brincando desafia elenco de peso em competições animadas Programa que estreia neste sábado (5) na Globo coloca gerações em combate

Imagine juntar em um mesmo palco o fogoso Sidney Magal, o mestre do tênis de mesa Ubiraci da Costa, o máquina tricolor Edinho e o jornalista cultural Artur Xexéo. O resultado é, no mínimo, curioso. Mas o que esses nomes têm em comum? Todos fazem parte do grupo de brasileiros que já estão na casa dos 60 anos e que, agora, ingressam o elenco do programa Tá Brincando...