Sutileza e graciosidade são marcas do Balé de Moscou no Gelo

A apresentação do Balé de Moscou no Gelo se destaca pela precisão dos movimentos e pelas cores e brilhos do figurino. O balé faz parte da história e da cultura russa desde 1773, ano de inauguração do Bolshoi. É comum dizer que o balé está para a Rússia assim como o samba e o futebol estão para o Brasil. Uma das bailarinas do grupo, Cristina Astakhova, conta que normalmente ...