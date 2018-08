Magazine Suspense Megatubarão é a grande estreia da semana nos cinemas Longa de Jon Turteltaub, resgata terror embaixo d’água ao trazer para o cinema o maior tubarão da história

Há 43 anos, um terrível ataque a banhistas dava sinal de que a praia da pequena cidade de Amity, na Nova Inglaterra, havia se transformado no refeitório de um gigantesco peixe branco. As cenas de Tubarão, filme que seria um marco em Hollywood, deixaram meio mundo com medo do mar e renderam a Steven Spielberg três estatuetas – Melhor Som, Melhor Trilha Sonora e Melho...