Magazine Susana Vieira, em luta contra leucemia, publica foto com cãozinho e emociona fãs A atriz desabafou nas redes sociais: "Hoje ele precisou de colo! Eu sei como é isso! Às vezes eu também preciso"

Desde que revelou que luta contra leucemia durante o programa "Domingão do Faustão", na TV Globo, Susana Vieira recebe a solidariedade e apoio dos fãs nas redes sociais. Na ocasião, a atriz deu detalhes do diagnóstico da doença, seu estado de saúde e garantiu que não pretende morrer tão cedo. "A Globo já me ofereceu trabalho e aceitei", declarou ao contar sobre os planos p...