Susana Vieira confirma trombose e manda recado: 'gratidão por tantas mensagens lindas e carinhosas'

A atriz Susana Vieira foi internada na UTI do hospital Vitória, no Rio de Janeiro, nesta última segunda-feira, 18, após passar mal durante um voo vindo de Miami. Ela voltava de férias com seu filho, Rodrigo, e começou a sentir fortes dores nas pernas durante a viagem de volta. Ao desembarcar, foi para o hospital, onde foi diagnosticada com tromboembolismo venoso, que abrange trombose venosa profunda e embolia pulmonar.

A assessoria de imprensa de Susana contou ao E+ que, por procedimento de segurança em decorrência de uma gripe, ela foi internada na UTI do hospital, mas está bem e deve receber alta médica nos próximos dias. “Ela tá bem, já está super amiga de todo mundo, animou a UTI”, disse a assessora.

Susana fez post no Instagram na noite de segunda para tranquilizar os seus fãs. “Meus amores! Meu coração está que não se aguenta de tanto amor que recebi de vocês hoje… Não vou conseguir responder todo mundo pois foram MUITAS mensagens, mas quero deixar registrada a minha gratidão por tantas mensagens lindas e carinhosas”, escreveu. “Aproveito para tranquilizar a todos e dizer que estou no hospital como procedimento de segurança e para me recuperar mais rápido, mas muito em breve estarei em casa, se Deus quiser!”, finalizou o post.