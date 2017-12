Série para chamar de minha

A segunda temporada de Stranger Things, o embate entre as atrizes Bette Davis e Joan Crawford em Feud, a explosiva segunda temporada de The Crown. Enquanto algumas séries foram apresentadas pela primeira vez ao espectador, como a surpresa alemã Dark, outras ganharam ainda mais fãs maratonistas, a exemplo da superprodução Games of Thrones.

Música para ouvir e dançar

As listas internacionais especializadas já elegeram: Melodrama, da cantora Lorde, foi disco que mais surpreendeu pela qualidade e técnica. Outras bandas, como a lendária Queens of the Stone Age, que lançou Villains, também servem de destaque. No Brasil, quem despontou foram as mulheres. Enquanto Anitta conquista aos poucos a tão esperada carreira internacional, as sertanejas Marília Mendonça, Naiara Azevedo, Maiara & Maraísa e Simone & Simara agregam uma plateia cada vez mais distinta. Há ainda o destaque para drags e trans, como Pabllo Vittar, Linn da Quebrada e Lia Clark.

Literatura em cheque

O fantasma da crise editorial parece ter aparecido com menos força no mercado de livros em 2017, que teve lançamentos em evidência, a exemplo das biografias, como Lima Barreto: Triste Visionário (Companhia das Letras), de Lilia Moritz Schwarcz, e Apenas um Rapaz Latino Americano (Editora Todavia), do jornalista Jotabê Medeiros. Destaque para Anjo Noturno (Companhia das Letras), de Sérgio Sant’Anna.

Cinema aficionado

As ficções científicas lideraram os lançamentos de 2017, como o novo Alien, de Ridley Scott, o elogiado Blade Runner 2049, de Denis Villenueve, ou o suprassumo Star Wars: Os Último Jedi. Surpresa mesmo foi o boom da Mulher Maravilha. Outro sucesso foi It: A Coisa, que ficou em cartaz durante três meses. Quem levou o prêmio de melhor direção em Cannes foi Sofia Coppola por O Estranho que Nós Amávamos, com Nicole Kidman.