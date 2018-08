Magazine Supla é um dos nomes de peso do Goiânia Noise

Mais um nome de peso na grade é o cantor Supla, o Papito, penúltima atração do primeiro dia do Goiânia Noise. Com 30 anos de carreira, ele foi uma figura de destaque na cena punk e pós-punk dos anos 1980, à frente da banda Tokyo ou em carreira solo. O artista vai se apresentar ao lado dos mineiros Don Dillinger, formado por Max Oliveira (guitarra e voz), Rafael Mendes ...