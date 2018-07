Magazine “Supergirl” terá a primeira super-heroína trans na televisão dos Estados Unidos

Durante o painel na San Diego Comic-Con das séries da emissora norte-americana The CW, o produtor Greg Berlanti anunciou que Supergirl terá a primeira super-heroína trans na história da televisão dos Estados Unidos. A produção escalou a atriz Nicole Maines para viver o papel de Nia Nal na série que mostra as aventuras da prima do Super-HomemA heroína é uma releitura d...