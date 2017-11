Sul-africana Demi-Leigh Nel-Peters é a nova Miss Universo

A Miss África do Sul, Demi-Leigh Nel-Peters, foi coroada Miss Universo 2017 neste domingo (26), em uma noite em que as representantes da Colômbia e da Venezuela foram fortes concorrentes para assumir o título de mulher mais bonita do planeta.

Nel-Peters, de 22 anos, estudou administração de empresas na North West University e desenvolveu um programa de defesa pessoal feminina.

Introducing the winner of the 2017 #MissUniverse Competition...South Africa! Congratulations Demi-Leigh Nel-Peters!👑 Uma publicação compartilhada por Miss Universe (@missuniverse) em Nov 26, 2017 às 7:14 PST

"Uma Miss Universo deve ter confiança em si mesma, Miss Universo é uma mulher que superou muitos medos e conseguiu ajudar outras mulheres a superar seus medos", declarou ao responder qual das suas qualidades é aquela que a deixa mais orgulhosa e como usaria isso caso fosse coroada. "Ela é uma mulher a quem você pode pedir tudo e é o que eu sou".

Congratulations Demi-Leigh Nel-Peters, the winner of the 2017 #MissUniverse Competition! Uma publicação compartilhada por Miss Universe (@missuniverse) em Nov 26, 2017 às 7:19 PST

Anteriormente, Nel-Peters respondeu a uma pergunta sobre o maior desafio que as mulheres enfrentam no mercado de trabalho atual."Em alguns países, as mulheres recebem 75% menos para fazerem o mesmo trabalho que os homens e trabalhar as mesmas horas e eu não acho que isso seja correto", disse ela. "Eu acho que deveríamos ter o mesmo salário para as mulheres no mundo".

“My dreams never stop growing and I never stop chasing them. I don’t believe in waiting for an opportunity to rise, but rather in creating one.” - Demi-Leigh Nel-Peters, #MissUniverse 2017 Uma publicação compartilhada por Miss Universe (@missuniverse) em Nov 26, 2017 às 7:27 PST

Este é o segundo título de Miss Universo para a África do Sul, após o triunfo de Margaret Gardiner em 1978.

Let’s welcome #MissUniverse 2017 Demi-Leigh Nel-Peters from South Africa to the sisterhood! 👑 Uma publicação compartilhada por Miss Universe (@missuniverse) em Nov 26, 2017 às 8:37 PST

A Miss Colômbia, Laura González, e a Miss Jamaica, Davina Bennett, ficaram como primeira e segunda finalistas, respectivamente. González, de 22 anos, é atriz e trabalhou em teatro, curtas-metragens e televisão. Bennett, de 21, estuda marketing na Universidade West Indies. Também desenvolveu uma carreira como modelo e criou a Fundação Davina Bennett para Surdos para treinar e inspirar pessoas surdas.

A Miss Brasil, Monalysa Alcântara, chegou à rodada de dez finalistas na 66ª edição do concurso de beleza realizado no Planet Hollywood em Las Vegas, que contou com 92 representantes de todo o mundo.