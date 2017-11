Stepan Nercessian recebe alta hospitalar após passar mal em gravação

Atualizada às 15h07

O ator goiano Stepan Nercessian, 63 anos, recebeu alta do hospital Barra D'Or, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, na tarde desta terça-feira (28), após passar mal quando gravava cenas do filme "Chacrinha - o Eterno Guerreiro", dirigido por Andrucha Waddington na noite de segunda-feira (27).

A suspeita inicial era de princípio de infarto, mas a mulher dele, Desireé Nercessian, explicou que ele teve pressão alta e já está se recuperando em casa.

"Foi só uma pequena indisposição. A pressão subiu e graças a Deus já está tudo bem. O coração está ótimo e já estou indo para casa. Amanhã, já retorno às filmagens", contou o ator ao jornal Extra.

Stepan, que também vive Abelardo Barbosa, o Chacrinha, no teatro, preside o Retiro dos Artistas, na capital fluminense. Nos últimos meses ele tem passado por um ritmo intenso de trabalho. Além do teatro e do cinema, ele levou o personagem para um especial na Globo.

O ator foi vereador no Rio de Janeiro e deputado federal. Em 2010 foi citado na Operação Monte Carlo, da Polícia Federal, por suposto envolvimento com o contraventor Carlinhos Cachoeira.

Este mês ele esteve em Goiânia para receber das mãos do governador Marconi Perillo o Troféu Jaburu 2017, indicado pelo Conselho Estadual de Cultura.