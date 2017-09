Stepan Nercessian dá detalhes sobre personagem

Assim como no teatro, em que foi protagonista de Chacrinha, o Musical, Stepan Nercessian incorporou o personagem, levando para o especial Chacrinha, o Eterno Guerreiro os trejeitos, brincadeiras e toda a desenvoltura do artista. A famosa buzina integrou o figurino, assim como a casaca vermelha, a gravata borboleta verde bordada em paetê, a cartola, o colete e o mocassim dourado. “É sempre um momento mágico. Vestir-me de Chacrinha é como se fosse partir para uma viagem de sonhos e aventuras”, revela Stepan.

O figurino foi criado por Claudia Kopke, que também participou do musical no teatro e reproduziu um dos mais marcantes trajes do Chacrinha. “Fiz muita pesquisa, olhando arquivos, acervos, lendo muito. Mas o apresentador era muito mais do que um fraque e paetê”, ressalta. Não à toa, os humoristas que participam do Show de Calouros se vestem com fantasias baseadas nos muitos personagens que Chacrinha usava, como a noiva, o palhaço e o Napoleão, entre outros. “Ele não usava sempre a mesma roupa. Por isso, o figurino escolhido para os calouros é diversificado.”

Personagens imprescindíveis, as 15 chacretes levam para o palco a essência das antigas musas, mas com coreografias contemporâneas, assinadas por Junior Scapin. Para o figurino das dançarinas, foram confeccionados maiôs dourados com detalhes em preto, todos em paetê, além de botas acima do joelho.

Já para as roupas dos jurados, a referência é o traje de gala com muito brilho, mas sem perder a originalidade. Os homens vestem smoking preto ou prata repleto de paetês, gola em cristais e estrelas bordadas. Nos trajes das mulheres, destacam-se os arranjos de cabeça elaborados de acordo com cada figurino.

Ao final de cada bloco de Chacrinha, o Eterno Guerreiro grandes nomes da programação da Globo, como Faustão, Serginho Groisman e Pedro Bial, também prestam sua homenagem com depoimentos e histórias do passado que fazem parte da trajetória de Abelardo Barbosa e fizeram do comunicador uma referência da televisão brasileira. Faustão ressalta a vitalidade de Chacrinha e relembra a época em que o Velho Guerreiro ia ao seu programa de rádio. Pedro Bial exalta a verdade nas palavras de Chacrinha e Serginho Groisman revela que se inspirou no apresentador e se orgulha de ter tido a oportunidade de cobrir os bastidores do programa dele.