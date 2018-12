Magazine Stand Up 'Os 4 Amigos' terá apresentações em Goiânia e Anápolis

O grupo Os 4 Amigos apresenta espetáculo de stand up que leva seu nome neste sábado (8) em Goiânia e neste domingo em Anápolis. Na capital, será realizadas três sessões às 18, 20 e 22 horas, no Teatro Madre Esperança Garrido, e na cidade vizinha, às 18 e 20 horas, no Teatro São Francisco. Os comediantes Dihh Lopes, Márcio Donato, Thiago Ventura e Afonso Padilha de...