Sucesso em memes, Gretchen chega a Goiânia no próximo mês para apresentação especial

Gloriosa

A atriz Glória Pires está em Goiânia para as comemorações do aniversário do marido, o cantor Orlando Morais. Desde o final de semana, ela curte os dias quentes de descanso e já passou pela fazenda da família, no interior goiano, e pelas cachoeiras de Pirenópolis. Nas redes sociais, Glorinha postou uma foto com a legenda…