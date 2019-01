Goianiense ganha prêmio considerado o Oscar do setor automotivo mundial

O goianiense Almy Sousa Magalhães, executivo de e-commerce em multinacional, ganhou o prêmio Global Fleet Manager of the Year, considerado o Oscar do setor automotivo mundial. Ele se mudou de Goiânia em 2000, para cursar Engenharia Elétrica em Santa Catarina, seguiu carreira pelo mundo até chegar a Madri, na Espanha, onde vive. Almy passa férias em Goiânia.

