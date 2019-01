Planeta Casa

Alguns nomes da arquitetura brasileira já foram confirmados na Casa Cor São Paulo e adivinha qual arquiteto goiano participará da mostra na capital paulista? Leo Romano integra o time de profissionais que apresentá conceitos de design dentro do tema Planeta Casa, entre 21 a 28 de maio, no Jockey Club. Entre outros nomes confirmados, estão Patrícia Hagobian e Gustavo Paschoalim.

Reconhecimento

E, falando em arquitetura, a representante de Goiás no Conselho de Arquitetura e Urbanismo Lana Jubé foi eleita uma das duas vice-presidentes do conselho nacional. O mandato é de um ano e, a cada período, ocorrem eleições internas para a vice-presidência e para as comissões. Lana foi escolhida pelos demais conselheiros dos 27 Estados.

Neopsicodelia

A banda Boogarins anunciou o lançamento do novo disco com data, agenda de shows, tracklist e arte da capa. O trabalho será lançado no dia 10 de maio e tem como título Sombrou Dúvida, distribuído pelo selo mundial Overseas Artists. O grupo goiano leva o seu psicodelismo em shows na Inglaterra, em julho, e na Polônia, em agosto, no OFF Festival.

Barbie

A empresária Barbara Rodrigues fez bonito na festa de dois anos da boate Avalon Club, no final de semana. A balada Barbie (pajubá para gays malhados e afeminados) reuniu quase 2 mil pessoas no Ginásio Goiânia Arena com discotecagens especiais embalados por DJs como Fábio Marx, Diogo Goyaz e Alex Lo – este veio do México. O público de Brasília esteve em peso na festa.

PETISCOS

Pichação – Quem passou pelo Grande Hotel, no Centro, nas últimas semanas, pôde perceber que o prédio histórico recebeu o reforço de uma mão de tinta em sua fachada. Mas foi só passar alguns dias para o edifício sofrer novamente com as contínuas pichações.

Fanzine – A artista visual catarinense Vanessa Neuber chega a Goiânia no dia 11 de fevereiro para ministrar a oficina Fanzine - Arte e Feminismo, na Livraria Palavrear. As inscrições já estão abertas.