Magazine Spinning Rock Band apresenta show 'History Of Rock' no Viking's Pub

Os músicos da Spinning Rock Band (foto) apresentam no Viking’s Pub, a partir das 22h30, o show History of Rock. Composta pelos músicos Fridinho (guitarras e backing vocal), Moka Nascimento (bateria e backing vocal), Dema Moreira (baixo e voz), a banda destaca no repertório os principais sucessos do rock progressivo e do hard rock. Entre as bandas revisitadas estão Pink Floyd, Le...