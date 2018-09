Magazine 'Sou muito feminino, isso é uma grande qualidade', diz Chay Suede a Pedro Bial Ator participou do 'Conversa com Bial' da última quinta-feira, 20

O ator Chay Suede participou do "Conversa com Bial" da noite de quinta-feira, 20, e foi questionado por Pedro Bial se acredita que "explora uma certa androginia". "Eu sou muito feminino e acho que isso é uma grande qualidade. A arte, de maneira geral é feminina. As grandes qualidades do universo são femininas", respondeu Chay. O ator ainda comentou sobre o assédi...