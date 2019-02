Magazine “Sou ameaçado todos os dias”, diz Marcelo D2 sobre engajamento político Durante a última campanha eleitoral, o vocalista do Planet Hemp ocupou as redes sociais e quase dobrou seu número de seguidores no Twitter, hoje em torno dos 900 mil

Marcelo D2 nunca fugiu de polêmicas nem se preocupou com a opinião dos outros sobre ele ou suas músicas. No entanto, durante a última campanha eleitoral, o vocalista do Planet Hemp ocupou outro lugar além do palco: as redes sociais. Com tom assertivo, o compositor quase dobrou seu número de seguidores no Twitter, hoje em torno dos 900 mil. Para D2, o papel do artista p...