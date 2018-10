Magazine 'Sou a favor do aborto por princípio', afirma Carolina Ferraz Atriz defendeu a legalização do ato 'pensando na saúde da mulher'

A atriz Carolina Ferraz se posicionou a favor da legalização do aborto em entrevista ao canal de Leda Nagle no YouTube nesta semana. Ela ainda aproveitou para contar a experiência traumática que passou ao fazer uma cesariana. "Eu sou a favor do aborto por princípio. Principalmente quando você pensa no sistema de saúde ...