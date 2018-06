Magazine Sombra e água fresca nas férias: um guia para o Rio Araguaia Confira as dicas de O POPULAR para curtir o patrimônio afetivo e cultural dos goianos.

O Araguaia está cravado no coração do Brasil e na memória afetiva dos goianos. Ao longo de 2 mil quilômetros de belezas naturais, o que não falta são opções de lazer: pescaria, trilhas, rapel, lagos e ecoturismo. São os casos dos municípios de São Miguel do Araguaia, Bandeirantes, Aruanã, Britânia, Aragarças, Baliza e Santa Rita do Araguaia. Durante a temporada, noites t...